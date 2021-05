Una serata d’altri tempi, entrata di diritto nella storia del River Plate e non per qualche trofeo alzato al cielo. Ma perché vincere con un centrocampista schierato dal primo minuto nel ruolo di portiere (il 35enne Enzo Perez), con 25 giocatori assenti causa Covid (compresi appunto i 4 portieri rimasti coinvolti nel maxi focolaio scoppiato nel gruppo argentino), con solo 10 giocatori di movimento a disposizione, tra cui due esordienti prelevati dal vivaio, e senza nessun cambio in panchina… è davvero qualcosa di epico. Ha dell’incredibile quanto avvenuto la scorsa notte nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Copa Libertadores: nonostante la rosa decimata, il River Plate ha infatti battuto per 2-1 i colombiani dell’Independiente Santa Fe.