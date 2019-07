Tottenham-Manchester United è stata un'amichevole fino a un certo punto. Nella partita della ICC vinta dalla squadra di Ole Gunnar Solskjaer per 2-1 non sono mancati gli interventi duri. Al 24' sul punteggio di 1-0 per i Red Devils (gol di Martial al 21'), Moussa Sissoko è andato in pressione sul giovane Daniel James intento a proteggere il pallone nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Il maliano ci ha messo il fisico ed è riuscito a sradicare il pallone dai piedi del gallese, finito a terra e calpestato dal piede sinistro dell'avversario. L'intervento non è stato sanzionato dall'arbitro: anche questo ha contribuito ad accendere gli animi in mezzo al campo. La partita è stata vinta dallo United 2-1 (pareggio di Lucas al 65', gol-partita di Angel Gomes all'80') e si è conclusa tra le polemiche.

Sissoko si difende, Pochettino si scusa

Gli Spurs stanno vivendo il pre-campionato con grande agonismo, lo stesso che gli ha permesso di ribaltare il risultato contro la Juventus e vincere 3-2 grazie a un gol strepitoso di Harry Kane nel finale. Contro lo United il Tottenham ha fatto parlare di sé per il duro intervento di Sissoko, che nel post-partita si è difeso: "Stiamo giocando a calcio, non è danza". L'allenatore Mauricio Pochettino ha provato ad abbassare i toni nel post-partita: "Mi scuso col Manchester United a nome dei miei giocatori, mi sono arrabbiato, ma può succedere quando arrivi in ritardo sull'avversario. A volte devi essere aggressivo per prepararti bene ed è così che stiamo facendo". Nel match vinto dai Red Devils anche Dele Alli si è reso protagonista di interventi duri per un'amichevole estiva.