A distanza di 21 anni dal suo avvento in società, Aldo Spinelli lascia la presidenza del club amaranto. Manterrà una quota del 10% nella proprietà targata Rossetano Navarro. Un'era memorabile nel nuovo millennio per il Livorno, tornato in Serie A dopo 55 anni e iscritto alla Coppa Uefa 2006/07 prima delle ultime difficili stagioni. Non sono mancati giocatori indimenticabili, flop compresi: ripercorriamoli insieme