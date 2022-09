Nel nuovo Catania ripartito dopo il fallimento dalla Serie D, il primo gol in campionato porta la firma di Francesco "Ciccio" Lodi. Il centrocampista in estate è tornato per la quarta volta nel club catanese. Un ritorno a casa, non l'unico e non l'ultimo. Ecco altri casi di calciatori che, indipendentemente dalla categoria e dall’età, mostrano passione e attaccamento alla maglia