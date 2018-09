Serie A ferma, scende in campo la Nazionale italiana che fa il suo debutto nella Uefa Nations League contro la Polonia. Si riparte da Giorgio Chiellini capitano e dal solito blocco Juventus, un motivo d’orgoglio soprattutto per Beppe Marotta, presente anche lui al Dall’Ara per assistere alla partita: "Sono molti i giocatori della Juventus in giro per il mondo con le proprie Nazionali, questo è per noi motivo d’orgoglio. Cristiano Ronaldo non convocato? Siamo qui per parlare della Nazionale Italiana non di Ronaldo, inizia un nuovo ciclo e speriamo che cominci con ottimi risultati, che è la cosa più importante".