Si allunga il rapporto della dinastia Maldini con la maglia azzurra della nazionale italiana di calcio. Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha esordito con l'Italia Under 18 nel finale della partita persa per 2-0 contro l'Olanda.

La selezione azzurra guidata da Daniele Franceschini è stata infatti sconfitta a Katwijk dai pari età dell'Olanda. Partita in equilibrio fino all'ultimo quarto d'ora, poi la nazionale Orange ha colpito per due volte l'Italia nell'arco di pochi minuti. Al 77' Rekik ha sbloccato i giochi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sull'1-0, Franceschini si è affidato a Daniel Maldini, reduce da una doppietta al Torneo di Viareggio che è valsa il passaggio del turno per i rossoneri. Il giovane figlio e nipote d'arte non ha però cambiato il corso della partita negli otto minuti più recupero nei quali è stato in campo. A chiudere i giochi con il definitivo 2-0 al 92' è arrivato il calcio di rigore realizzato da Dalhaus Vitesse. Per Daniel Maldini resta però la gioia di una giornata storica, quella della sua prima volta con la maglia della Nazionale. A casa Maldini, un'abitudine di famiglia.