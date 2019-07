Il racconto della partita

Succede pochissimo nella prima mezz'ora di gara, con le due formazioni che si studiano molto nella fase centrale del campo, senza alzare mai ritmi a discapito dello spettacolo. Il primo mezzo tentativo è azzurro con la punizione defilata di Ricci che spaventa solamente Biai, sorvolando la traversa. Alla prima vera occasione da gol, però, è il Portogallo a sbloccarla: al 28' Ferreira mette al centro un ottimo cross direttamente dalla bandierina, Cardoso è tutto solo al centro dell'area e di testa batte Carnesecchi per l'1-0 dei lusitani. La reazione dell'Italia arriva una decina di minuti più tardi con Piccoli, che prova a girarsi al limite dell'area piccola trovando una deviazione decisiva della difesa, ma a sfiorare ancora il gol è nuovamente la nazionale rossoverde. Al 43' Vieira ha una grande chance sul mancino, ma da ottima posizione strozza troppo la conclusione mettendo di poco a lato. Raddoppio portoghese che arriva comunque ad inizio ripresa dopo neanche 15 secondi: Udogie lascia scappare Correia a destra, l'appoggio dentro per Ramos è talmente perfetto che l'attaccante non deve far altro che spingere dentro a porta vuota la palla del 2-0. Appena 5 minuti dopo e il Portogallo chiude il match: lancio lungo dalle retrovie per la corsa di uno scatenato Correia, che lascia sul posto un difensore e tutto solo davanti a Carnesecchi realizza il 3-0. Buio pesto per la squadra di Nunziata che prova a reagire ma senza fortuna, anzi rischia di subire una goleada se non fosse per qualche buon intervento di Carnesecchi, bravo a limitare i danni.

Il girone

Dopo la prima giornata, dunque, il Portogallo vola al secondo posto del girone A a quota tre punti. Gli stessi della Spagna, che però grazie al 4-1 all'Armenia è in vetta alla classifica. Armenia e Italia, entrambe a quota zero, si giocheranno tutto nel match di mercoledì. A qualificarsi alle semifinali saranno le prime due della classe. Gli azzurri, dunque, hanno un'unica possibilità: vincere.

CLASSIFICA GIRONE A: Spagna 3, Portogallo 3, Italia 0, Armenia 0

PROSSIMA GIORNATA: Portogallo-Spagna, mercoledì 17 luglio, ore 16:45

Armenia-Italia, mercoledì 17 luglio, ore 19