SVEZIA-ITALIA 3-0

12' Almqvist, 29' Almqvist, 51' Henriksson

SVEZIA (4-4-2): Dahlberg; Bejimo, Henriksson (89' Jallow), Isherwood, Kahl; Bengtsson, Erlingmark, Ingelsson (K), Karlsson (89' Björkengren); Irandust (78' Nygren), Almqvist (78' Crona). All. Nilsson

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong (68' Casale), Del Prato, Gabbia, Pellegrini (68' Sala); Maleh (46' Varnier), Carraro (92' Colpani), Zanellato; Sottil (46' Scamacca), Pinamonti, Cutrone. All. Nicolato

L'Italia under 21 ha ripreso il percorso nelle qualificazioni agli Europei di categoria, che si giocheranno nel 2021 in Ungheria e Slovenia. E gli azzurrini lo hanno fatto con una brutta sconfitta, per 3-0 in casa della Svezia. Più in forma la squadra di casa, con l'Italia che ha pagato le tante assenze oltre che una peggiore condizione fisica. E la differenza si è vista immediatamente, con la Svezia capace di segnare due gol in appena 29 minuti. Il vantaggio al 12': Sottil perde palla, Irandust innesta Almqvist che sigla l'1-0. Lo stesso attaccante raddoppia poco dopo, sfruttando un preciso assist di Karlsson. Irandust da ottima posizione spreca l'occasione per il 3-0, mentre Cutrone in rovesciata sfiora il 2-1 scheggiando la traversa. Nella ripresa si attende la reazione dell'Italia ma arriva subito il tris svedese: al 51' Henriksson batte Carnesecchi risolvendo una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 65' prova a riaprirla Cutrone, che si libera bene ma calcia addosso al portiere. La Svezia gestisce bene il vantaggio, l'Italia si arrende perdendo così la prima gara della gestione Nicolato.