Finisce 0-0 la super sfida tra Portogallo e Spagna: grandi attacchi, ma alla fine reti bianche in una gara dove sono le difese ad avere la meglio. Un'occasione anche per incontrarsi tra vecchi compagni di squadra, come testimonia la foto al fischio finale che ritrae insieme Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e Pepe. Spettacolo, invece, in Germania-Turchia dove la partita finisce con un pirotecnico 3-3. Difesa da rivedere per la nazionale di Loew, che schierava al centro la coppia "italiana" formata da Ayhan e Demiral. Italiani o ex, protagonisti anche nella sfida della Polonia, che travolge per 5-1 la Finlandia anche grazie alle reti dell'ex Genoa e Milan, Piatek, e di Arkadiusz Milik. Una piccola rivincita, dunque, per l'attaccante del Napoli, escluso dalla lista dei 25 azzurri per affrontare il campionato. Anche Pasalic in gol, nella vittoria per 2-1 della Croazia sulla Svizzera, e tripletta "italiana nel 4-0 della Danimarca sulle Far Oer (in rete Skov Olsen, Eriksen e Cornelius). Brutta battuta d'arresto da parte dell'Olanda che, all'esordio in panchina di De Boer, perde per 1-0 in casa contro il Messico. Di seguito, tutti i risultati delle altre amichevoli internazionali.