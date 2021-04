Daniele De Rossi è stato dimesso dall'Ospedale Spallanzani di Roma, dov'era ricoverato dallo scorso 8 aprile in seguito ad alcune complicanze dovute al Covid-19. Buone notizie, quindi, per l'ex capitano della Roma, che da circa un mese fa parte dello staff di Roberto Mancini con l'Italia. Proprio in occasione dei recenti impegni con la Nazionale, De Rossi era stato tra i membri della spedizione azzurra risultati positivi al coronavirus. In seguito è stato necessario il ricovero nel reparto malattie infettive per una polmonite interstiziale bilaterale. Dallo staff che si è preso cura di lui nell'Ospedale romano sono subito arrivate parole di ottimismo e De Rossi è stato poi prontamente dimesso in seguito all'evoluzione positiva della situazione.