Luis Alberto difende Immobile: "Che invidia"

Non è un momento facile per Ciro Immobile, almeno in Nazionale. Con la Lazio, infatti, l'attaccante 31enne ha ripreso la sua stagione da dove l'aveva conclusa: 4 i gol nelle prime due giornate di Serie A, dopo i 25 della passata annata in tutte le competizioni. Anche Maurizio Sarri lo ha messo subito al centro del suo progetto e, da capitano, l'ex Torino ha risposto come meglio sa fare. Discorso diverso con l'Italia di Roberto Mancini, dove Immobile non è riuscito nelle ultime partite ad avere lo stesso rendimento fatto registrare con la maglia biancoceleste. Da qui anche diverse critiche, a cui ha risposto per primo il ct azzurro nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida con la Lituania per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: "Io veramente non vedo un grande problema: Ciro ha sempre fatto gol, ora è un momento così, magari al Mondiale fa 8 gol e vincerà la classifica cannonieri e vinceremo il Mondiale", la difesa di Mancini. Con l'Italia sono 15 le reti in 54 presenze segnate dal classe '90, una in meno di Luca Toni e Gianluca Vialli.