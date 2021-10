Presunti insulti a Elanga, l'Uefa apre un'indagine

Dopo la denuncia da parte della Federcalcio svedese, l'Uefa ha deciso di aprire un'indagine sul presunto insulto razzista da parte di un giocatore dell'Italia in occasione della recente gara di qualificazione agli Europei under 21 giocata a Monza. Per la cronaca la partita si è conclusa sull'1-1, con il gol di Prica che ha pareggiato l'iniziale vantaggio azzurro segnato da Lorenzo Lucca. Ma più che i 90 minuti, a far discutere è stato l'acceso post partita iniziato con le parole del Ct della Svezia, Claes Eriksson, che ha denunciato un presunto insulto razzista nei confronti di Anthony Elanga al termine dell'incontro, seguito poi dal comunicato della Federazione. Sarà quindi l'Uefa a fare chiarezza su questa vicenda, con un'indagine che è già stata ufficialmente aperta. "Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento disciplinare Uefa, è stato nominato un ispettore etico e disciplinare dell'Uefa per condurre un'indagine disciplinare in merito agli incidenti che si sarebbero verificati durante il match tra Italia e Svezia, valido per le qualificazioni agli Europei under 21 del 2023 e giocato il 12 ottobre 2021. Le informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito", si legge sulla nota divulgata dall'Uefa.