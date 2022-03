Diverse le novità in formazione per Roberto Mancini nella gara contro la Turchia a Konya. Confermato Donnarumma in porta, torna dal 1' Chiellini. Sulle corsie spazio a De Sciglio e Biraghi. Tutto nuovo il centrocampo con Tonali, Pessina e Cristante. In attacco Scamacca e Zaniolo certi di un posto, ballottaggio Rasapdori-Pellegrini. La Turchia con gli 'italiani' Calhanoglu e Demiral, c'è anche Under