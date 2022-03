Gigio, poi tutte novità nell'Italia. Calha dal 1'

Dopo la grande delusione di Palermo, l'Italia chiude la pausa dedicata alle nazionali con l'amichevole di Konya contro la Turchia, l'altra delusa delle semifinali playoff del nostro girone. In palio non c'è nulla di importante: la sfida sarà l'occasione per iniziare a scaricare in campo la rabbia per il Mondiale perso e per iniziare a vedere nuovi volti dal primo minuto. Sarà la prima partita del "nuovo ciclo", come lo ha definito Mancini in conferenza stampa. Calcio d'inizio alle 20:45, si gioca alla Konya Büyüksehir Arena.