Gli Azzurrini di Nicolato perdono 4-2 ad Ancona contro la Germania. Huseinbasic, Samardzic dell'Udinese e Schade mettono in discesa la sfida per i tedeschi, poi entra Cancellieri e con una doppietta regala nuove speranze all'Italia. Nel finale, però, arrivano due espulsi e il rigore che permette a Malone di chiudere i giochi

Sei gol, due rossi e una serie di emozioni. Si chiude tuttavia con una sconfitta per 4-2 l'amichevole dell'Italia U21 contro la Germania, disputata ad Ancona. Un ko che prolunga a tre le partite senza vittoria per i ragazzi di Nicolato, caduti in questo caso di fronte a una nazionale di grande talento.

Cancellieri fa doppietta, ma non basta: poker della Germania

È un mezzo regalo degli Azzurrini agli avversari a sbloccare l'incontro dopo un quarto di gara, quando Cittadini affronta un contrasto nella propria area con poca aggressività e finisce per perdere il pallone a favore di Huseinbasic che, poi, batte il portiere da distanza ravvicinata. Il raddoppio arriva nella ripresa e lo realizza Samardzic, il gioiellino dell'Udinese, con una splendida punizione mancina che sorvola la barriera e si infila all'angolino. Quattro giri di orologio ed ecco che i tedeschi firmano anche il tris con un'altra bellissima rete ad opera di Schade che sterza in velocità sul destro e lascia di sasso Carnesecchi. Sembra chiusa, ma l'Italia tira fuori la speranza dalla panchina. Entra Cancellieri e riduce subito il passivo con un bell'anticipo in area, finalizzato da un destro al volo che si insacca alle spalle del portiere. L'attaccante della Lazio non si accontenta e, a un quarto d'ora dal termine, piazza la sfera nell'angolo col mancino e trova la doppietta che rimette in discussione il risultato. La fiducia degli Azzurrini, però, si spegne nel finale. Un fallo da chiara occasione da rete costa il cartellino rosso a Cittadini, il tocco di mano in area di Bellanova vale il rigore e lascia i suoi in 9 per doppio giallo. Dal dischetto Malone non sbaglia e chiude i giochi: la Germania cala il poker e vince 4-2.