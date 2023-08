Gravina: "All'Italia serviva un grande allenatore"

Le parole del presidente della Figc dopo l'ufficialità della nomina di Luciano Spalletti come nuovo ct: "All'Italia serviva un grande allenatore, il suo entusiamo e la sua competenza saranno fondamentali"

“Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una nota pubblicata sul sito della Federcalcio, saluta l'ufficialità del nuovo ct azzurro Luciano Spalletti, che sarà in carica fino al mondiale del 2026. "Il suo entusiasmo e la sua competenza -ha proseguito il presidente parlando dell'ex allenatore del Napoli campione d'Italia- ssaranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”.