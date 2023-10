Italia Under 21, Nasti fuori dai convocati per motivi disciplinari

Il ct della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata ha escluso dalla lista dei convocati per motivi disciplinari Marco Nasti, attaccante di proprietà del Milan che in questa stagione gioca con il Bari in prestito. Il giocatore sarebbe stato protagonsita di un litigio con un compagno di squadra e oggi lascerà il ritiro azzurro per tornare nel club di appartenenza