Il Ct dell'Italia Under 19 Corradi ha diramato la lista dei 20 giocatori che disputeranno la prima fase di qualificazione dell'Europeo. Gli Azzurrini affronteranno il Liechtenstein, la Svizzera e la Svezia. Le prime due classificate di ogni girone, insieme alla miglior terza, raggiungeranno la fase elite

Per poter difendere il titolo di Campioni d'Europa, gli Azzurrini dell'Under 19 dovranno disputare le fasi di qualificazioni agli Europei, la prima delle quali si svolgerà in Svezia dal 15 al 21 novembre. Dopo lo stage a Coverciano dal 6 all'8 novembre, il ct Corradi ha quindi ufficializzato la lista dei 20 giocatori che ne prenderanno parte. Le prime due squadre di ogni girone, insieme alla miglior terza, accederanno alla fase elite. I ragazzi di Corradi affronteranno il Liechtenstein mercoledì 15 (ore 13), la Svizzera sabato 18 (ore 13) e la Svezia martedì 21 novembre (ore 18) nella prima fase di qualificazione dell'Europeo.