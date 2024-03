L'Italia U19 vede l'Europeo: Repubblica Ceca ko

Seconda vittoria su due per l'Italia Under 19 nella seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria: dopo aver sconfitto 3-1 la Scozia, i ragazzi di Bernardo Corradi, campioni in carica, hanno avuto la meglio anche sulla Repubblica Ceca, battuta per 2-1 a Udine. In gol Pafundi e Lipani in un primo tempo estremamente convincente. Nella ripresa i ritmi degli azzurrini si sono abbassati e Misek ha accorciato le distanze costringendo l'Italia ad un finale di sofferenza, ma la porta difesa da Marin non è stata violata una seconda volta. La prossima partita contro la Georgia, che nel frattempo ha battuto 3-2 la Scozia dopo aver perso proprio contro i cechi la prima gara per 1-0, sarà decisiva per le sorti del gruppo 5: a Pafundi e compagni basterà non perdere. Si gioca martedì 26 marzo alle 14:30.