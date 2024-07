Buffon chiede confronto a Figc su futuro Nazionale

Dopo la sconfitta con la Svizzera, l'eliminazione dagli Europei e il ritorno in Italia della Nazionale di Spalletti, sono circolate voci sulle dimissioni del capodelegazione azzurro. Buffon in realtà rimette il suo mandato e chiede un confronto alla Figc per valutare il futuro del progetto azzurro e della sua stessa posizione

Il presidente Figc Gabriele Gravina ieri ha sostanzialmente indetto “elezioni anticipate”, convocando l’assemblea elettiva della Figc per il 4 novembre. Ma non è questa l’unica notizia sul fronte azzurro. Ieri sono circolate voci a proposito di possibili dimissioni di Gigi Buffon come capo delegazione della Nazionale. In realtà non è così, ma è vero che - con grande senso di responsabilità – l'ex portiere e campione del mondo con la Nazionale nel 2006 ha chiesto di fare un punto con la federazione, per valutare quali siano (e se ci siano, aggiungiamo) le condizioni per guardare al futuro e rinnovare il progetto. Un gesto che certamente sottolinea il senso di responsabilità e lo spessore di Buffon.