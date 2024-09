L'Italia batte la Francia dopo 16 anni: chi c’era nel 2008

Dopo 5.925 giorni, l’Italia torna a battere la Francia: i gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori regalano la vittoria alla Nazionale di Spalletti in rimonta al Parco dei Principi nel primo match del girone in Nations League. Un successo contro in Bleus che non arrivava dal 17 giugno 2008: erano gli Europei in Austria e Svizzera e gli azzurri superarono per 2-0 la squadra di Domenech nel girone grazie ai gol di Pirlo e De Rossi. Un successo che eliminò Henry e compagni, mentre gli azzurri passarono ai quarti di finale come seconda nel gruppo alle spalle dell’Olanda. Ma chi giocava in quelle squadre? Nella Francia, in panchina, c’era Lilian Thuram: il figlio in campo contro l’Italia 16 anni dopo…

Ecco la formazione azzurra nel 2008