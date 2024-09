Spalletti: "Maldini e Pisilli fra i pre convocati"

Giornata intensa per Luciano Spalletti a Napoli dove si è recato a Nisida, presso il carcere minorile, e all'ospedale Santobono per donare la sua Panda. A margine ha parlato di Nazionale: "Ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano venire. Maldini e Pisilli stanno crescendo e stanno mostrando che l'Italia può avere un futuro importante". Poi una battuta sul Napoli primo in classifica: "Con un centrocampista in più ci sono somigianze fra questo Napoli e quello dello scudetto"

Una giornata molto intensa e speciale quella vissuta da Luciano Spalletti a Napoli dove ha visitato prima il carcere minorile di Nisidia e poi l'ospedale pediatrico Santobono per una serie di iniziative fra cui il dono della sua Panda per permettere ai medici di portare in giro per la città cure ai bambini che sono nelle loro abitazioni. A margine ha parlato però anche di Nazionale in vista anche delle prossime convocazioni: "I giovani italiani possono avere un futuro importante, Pisilli e Maldini sono tra i pre-convocati e ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano ambire a dare un contributo e una mano alle difficoltà che avremo per mettere a posto le cose dopo l'Europeo". Spalletti ha confermato che si lavorerà sul 3-5-2 e sulle sue possibili varianti che prevedono magari una punta e un trequartista alle sue spalle ma non ha escluso chi per caratteristiche al momento sembra meno convocabile come Chiesa o Politano: "Abbiamo deciso di ringiovanire la rosa ma loro due hanno un'età accessibile e sono nei nostri pensieri. Facciamo però attenzione al modo di giocare, che è cambiato, e ci siamo affidati ad altri giocatori che sanno fare un po' tutto in campo. Continueremo così, con una punta, due punte, un sottopunta, la costruzione bassa a cinque giocatori".