Il Commissario tecnico dell'Italia su Zaniolo, in gol nel match contro la Roma: "È un calciatore che ha grandissime potenzialità. L'ho portato con me fino alle ultime convocazioni. Ha questa possibilità di essere attaccante esterno o giocare in zone centrali". Su Camarda: "Sappiamo tutti che sarà il nostro futuro". E scherza: "Sarà fortunato chi verrà dopo di me". Infine, un messaggio per Bove: "Ci dia la possibilità di rivederlo in campo"

Da Nicolò Zaniolo a Francesco Camarda fino allo stato del calcio italiano. Sono questi (e non solo) i diversi temi toccati da Luciano Spalletti in esclusiva a Sky Sport durante il Galà del Calcio. Il Commissario tecnico dell'Italia ha parlato del giocatore dell'Atalanta, in gol nella sfida contro la Roma: "Per me ci sono altre cose oltre il gol da tenere in considerazione per un ragazzo – ha detto Spalletti –. Ed è quello che uno fa vedere nella sua totalità durante le partite: nel comportamento con i compagni, con gli avversari, con l'arbitro. Zaniolo è un calciatore che ha grandissime potenzialità. L'ho portato con me fino alle ultime convocazioni. Ha questa possibilità di essere attaccante esterno o giocare in zone centrali. Ha la fisicità di poter ricevere palla con le spalle girate alla difesa avversaria. È una caratteristica fondamentale nel confronto europeo. È una cosa che abbiamo sofferto contro la Francia, mentre lui avrebbe questa caratteristica. Per l'Italia è una buona notizia. Abbiamo scelto di stare molto dentro al campo e abbiamo perso di vista giocatori importanti come Orsolini, Politano e Chiesa, che è sempre monitorato, che sono giocatori da corsia esterna. Per questo, il sotto punta deve saper stare dentro al campo. È una soluzione che abbiamo cercato di trovare per questi giocatori, per cui se Zaniolo saprà fare anche questo è una possibilità in più".