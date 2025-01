Gravina: "Champions? Esperienza per nostri tornei"

" Rientra nelle loro prerogative. È giusto che lo facciano . Evidentemente sono due società che si sentono danneggiate. Di fatto – ha aggiunto Gravina -, non si fa altro che parlare di questo tema legato alle infiltrazioni criminali o mafiose all'interno delle curve. È giusto che le società che sono state direttamente chiamate in causa possano comunque rappresentare la tutela dei loro interessi. Nel frattempo – ha aggiunto - c'è una valutazione da parte della nostra Procura federale sulla documentazione che ha a disposizione e vedremo che cosa verrà fuori".

L’elezione di lunedì: "Uno spartiacque"

Il presidente Figc Gravina ha anche parlato dell’assemblea elettiva di lunedì (nella quale sarà candidato unico alla rielezione): “Sarà una giornata importante e di festa. Segnerà uno spartiacque importante di un modo di essere disponibili nel raccogliere le esigenze del mondo del calcio per trasformarle in progettualità future. Sarà un'assemblea che inviterà ognuno di noi a mettere il massimo delle energie per dare una spinta di qualità al nostro mondo", ha aggiunto prima di definire la campagna elettorale sostenuta come "caparbia". Parlando di una ritrovata serenità con le Leghe ha concluso: "Oggi l'abbiamo toccata con mano, c'era un clima di massima serenità, consapevolezza e presa di coscienza. C'è uno spirito di unità ritrovato su cui investire per il futuro”.