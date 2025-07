Si giocherà allo stadio San Siro di Milano l'ultima partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, che vedrà impegnata l'Italia nella sfida contro la Norvegia. Gli Azzurri, attualmente, sono terzi in classifica del Girone I, a tre punti da Israele e nove dalla Norvegia, rispettivamente però con una e due partite giocate in più. Percorso che, invece, ripartirà il prossimo 5 settembre contro l'Estonia

Il prossimo 16 novembre , alle 20.45 , lo stadio San Siro di Milano sarà il teatro dell' ultimo incontro della Nazionale nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 . Nel dettaglio, l'Italia riprenderà il percorso nelle qualificazioni il prossimo 5 settembre affrontando l' Estonia a Bergamo, prima della sfida contro Israele , l'8 settembre, sul campo neutro di Debrecen. Cammino che terminerà proprio a Milano, nello stadio che ha ospitato la gara d'andata dei quarti di finale della Uefa Nations League, in cui a vincere fu la Germania per 2-1.

Girone I, la situazione

Attualmente terzi in classifica del girone, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia e la vittoria per 2-0 contro la Moldova, gli Azzurri sono a tre punti di distacco da Israele e nove dalla Norvegia, rispettivamente con una e due gare in più. Quanto alla possibilità di qualificazione, la prima del girone si qualificherà alla fase finale del torneo, mentre la seconda dovrà conquistare l'accesso al prossimo Mondiale attraverso i play-off.