Il Procuratore generale dello Sport presso il Coni, Sergio Taucer, secondo l’Agenzia Ansa che ne ha dato notizia, ha inviato una relazione al procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, e per conoscenza al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucer inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa procura Coni. Chinè, apprende l’Ansa, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. Per il predecessore di Malagò, Gabriele Gravina, le conclusioni del procuratore Chinè si baserebbero su un'interpretazione precisa dello Statuto federale: con "l'essere in regola con il tesseramento", infatti, si intenderebbe non un obbligo di possesso della tessera federale al momento del deposito della candidatura, che Malagò non aveva come i suoi recenti predecessori, Abete compreso, ma un rispetto delle prescrizioni e dei requisiti richiesti dal tesseramento per chi è già in possesso di una tessera Figc.