È ovviamente il Bayer Leverkusen a essere in testa alla classifica delle squadre meno battute al mondo in questa stagione (tra campionato e coppe): i tedeschi sono ancora a zero sconfitte. Presente anche l'Inter in classifica, accompagnato da due formazioni sammarinesi: Virtus A.C. e La Fiorita

