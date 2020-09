Si gioca alla Puskas Arena di Budapest la 45^ edizione della Supercoppa Europea, finale in programma tra Bayern Monaco e Siviglia (diretta alle ore 21.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football). Nell'albo d'oro domina il calcio spagnolo con 15 trofei complessivi, 6 in più rispetto alle italiane. Sono 12 i Paesi rappresentati (con almeno un successo in bacheca), tra i club più titolati ci sono anche i rossoneri: eccoli in ordine di trionfi