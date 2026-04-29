I tridenti che hanno fatto più gol in una stagione dal 2000: 6° posto per Kane-Diaz-Olise
Spesso a essere ricordati sono i tridenti offensivi, come la "MSN" di Messi-Suarez-Neymar, che ha segnato un'epoca. Ora resta da capire quale acronimo verrà dato a Kane, Luis Diaz e Olise, che hanno raggiunto quota 100 gol stagionali e che possono ancora migliorare lo score. Ma quali sono stati i tridenti più produttivi dal 2000 in poi in una singola stagione? Ecco la classifica completa, stilata con i dati di Transfermarkt: tanto Barça e Real, ma non mancano le sorprese
- gol realizzati: 84
- squadra: Manchester City
- stagione: 2022/23
- gol realizzati: 85
- squadra: Borussia Dortmund
- stagione: 2015/16
- gol realizzati: 85
- squadra: Barcellona
- stagione: 2017/18
- gol realizzati: 85
- squadra: Psg
- stagione: 2018/19
- gol realizzati: 88
- squadra: Barcellona
- stagione: 2018/19
- gol realizzati: 89
- squadra: Psg
- stagione: 2017/18
- gol realizzati: 90
- squadra: Barcellona
- stagione: 2012/13
- gol realizzati: 90
- squadra: Psg
- stagione: 2015/16
- gol realizzati: 91
- squadra: Barcellona
- stagione: 2009/10
- gol realizzati: 91
- squadra: Liverpool
- stagione: 2017/18
- gol realizzati: 92
- squadra: Real Madrid
- stagione: 2010/11
- gol realizzati: 92
- squadra: Bayern Monaco
- stagione: 2019/20
- gol realizzati: 93
- squadra: Real Madrid
- stagione: 2012/13
- gol realizzati: 95
- squadra: Barcellona
- stagione: 2024/25
- gol realizzati: 97
- squadra: Real Madrid
- stagione: 2013/14
- gol realizzati: 98
- squadra: Barcellona
- stagione: 2010/11
- gol realizzati: 98
- squadra: Real Madrid
- stagione: 2015/16
- gol realizzati: 100
- squadra: Bayern Monaco
- stagione: 2025/26
- gol realizzati: 100
- squadra: Real Madrid
- stagione: 2014/15
- gol realizzati: 100
- squadra: Barcellona
- stagione: 2008/09
- gol realizzati: 102
- squadra: Barcellona
- stagione: 2011/12
- gol realizzati: 110
- squadra: Barcellona
- stagione: 2016/17
- gol realizzati: 118
- squadra: Real Madrid
- stagione: 2011/12
- gol realizzati: 122
- squadra: Barcellona
- stagione: 2014/15
- gol realizzati: 131
- squadra: Barcellona
- stagione: 2015716