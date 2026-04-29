 I tridenti d'attacco con più gol in una stagione dal 2000 ad oggi. Classifica | Sky Sport
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I tridenti che hanno fatto più gol in una stagione dal 2000: 6° posto per Kane-Diaz-Olise

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Spesso a essere ricordati sono i tridenti offensivi, come la "MSN" di Messi-Suarez-Neymar, che ha segnato un'epoca. Ora resta da capire quale acronimo verrà dato a Kane, Luis Diaz e Olise, che hanno raggiunto quota 100 gol stagionali e che possono ancora migliorare lo score. Ma quali sono stati i tridenti più produttivi dal 2000 in poi in una singola stagione? Ecco la classifica completa, stilata con i dati di Transfermarkt: tanto Barça e Real, ma non mancano le sorprese

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