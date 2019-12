17/40 ©Getty

E se si parla di fuoriclasse e di record, non si può non ricordare come quella del 2019 è stata anche la stagione in cui Valentino Rossi, a Phillip Island il 27 ottobre, ha raggiunto quota 400 Gran Premi in carriera

Valentino Rossi, le tappe di una carriera lunga 400 Gran Premi. FOTO