I piloti della MotoGP scenderanno in pista alle 15:45 per la prima sessione di prove a Termas de Rio Hondo. Le Libere 2 sono in programma alle 20. Inizia a piovere sul circuito, i piloti potrebbero essere costretti a correre su asfalto bagnato. Tutto il weekend del GP Argentina è in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP ARGENTINA, LA GUIDA TV