Stare in testa ovunque, non cedere nemmeno un millesimo, la strategia di Martin è dare tutto ad ogni turno, come sempre, per non mollare la presa, per tenere Bagnaia sotto pressione. In Thailandia lo spagnolo ha chiuso davanti, con le due Aprilia di Vinales e Aleix Espargaró subito dietro, la vera sorpresa delle pre-qualifiche (sulla carta sarebbe un circuito ostico per le moto di Noale, e invece…). Jorge è anche caduto, un piccolo intoppo nella giornata ideale che si era immaginato. Bagnaia si è difeso bene, non ha brillato, ma da qualche Gran Premio Pecco fatica sul giro veloce. Il settimo tempo allontana lo spettro del Q1 in cui era incappato in Australia, ma c’è da lavorare per fare un passo avanti in vista delle qualifiche, per ritrovare certezze e non trovarsi a rincorrere. Qui nessuno fa sconti, nemmeno i suoi amici e compagni di marca, Marini e Bezzecchi finiti davanti a lui (rispettivamente con il quinto e il sesto tempo). Comunque meglio, in vista di una gara su una pista favorevole dove i distacchi sono risicatissimi: i primi dieci in soli tre decimi, ogni sbavatura può costare caro.

Marquez e Di Giannantonio in Q1

Nervi saldi e testa in carena, le Ducati volano, ma la concorrenza è agguerrita. In top ten finiscono anche la Yamaha di Quartararo in ottava posizione (merito della gomma più dura portate da Michelin?), e le Ktm di Binder e Augusto Fernandez a chiudere la lista di chi entra diretto in Q2. Marc Marquez dovrà passare dal Q1, fuori per appena 65 millesimi. Franco Morbidelli ci ha provato, ha chiuso dodicesimo, c’è margine per entrare nel turno decisivo di sabato, quello che disegna le prime quattro file dello schieramento. Peccato per Di Giannantonio, partito forte, come Alex Marquez, ma poi entrambi scivolati indietro: quattordicesimo l’italiano, quattro posizioni più indietro lo spagnolo di Gresini.