Da Marcello Lippi a Fabio Cannavaro: la panchina della nazionale di calcio cinese resta "un affare" tra campioni del Mondo 2006. L’ex capitano azzurro è stato infatti nominato Ct ad interim della Cina, subentrando proprio a Lippi che aveva lasciato il suo ruolo dopo la prematura eliminazione ai quarti della Coppa d'Asia. Cannavaro, che è anche l’attuale allenatore del Guangzhou Evergrande, resterà alla guida del club e assumerà quindi contemporaneamente questo nuovo incarico; Marcello Lippi resterà in federazione, ma come direttore tecnico. "La Federazione ha preso attentamente questa decisione – si legge nel comunicato ufficiale – basandosi su una valutazione completa della sua esperienza, stile tecnico e tattico, familiarità con i giocatori cinesi e altri fattori". Cannavaro conosce infatti molto bene il calcio cinese: nella stagione 2016/17 ha allenato il Tianjin Quanjian, per poi passare al Guangzhou.

Debutto contro la Thailandia



Il debutto è previsto per il 21 marzo nella "China Cup, un torneo amichevole con Thailandia, Uruguay e Uzbekistan: Cannavaro si giocherà il futuro a lungo termine sulla panchina della nazionale cinese in questo torneo e non è da escludere che, in caso di risposte positive, la nomina possa essere prolungata. Lo staff di Cannavaro sarà composto dagli assistenti Maddaloni, Pezzotti e Del Rosso, più Michelangelo Rampulla come preparatore dei portieri. Non ci sarà invece il fratello Paolo Cannavaro, che resterà vice di Fabio solo al Guangzhou.