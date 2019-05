Il Bayern Monaco, dopo essersi laureato campione di Germania, non fa sconti nel DFB-Pokal, la coppa nazionale. In finale, la squadra di Niko Kovac ha battuto all’Olympiastadion di Berlino il Lipsia col punteggio di 3-0, conquistando per la 19^ volta questo trofeo. Partono subito forte, i bavaresi, con Gnabry che dopo tre minuti ha l’occasione di portare in vantaggio i suoi, ma il suo slalom in area si conclude con un sinistro troppo strozzato sul primo palo che termina fuori. Trema il Bayern, invece, all’11’: su calcio d’angolo svetta Poulsen che stacca a colpo sicuro, ma Neuer trova una miracolosa parata deviando il pallone contro la traversa. I campioni di Bundesliga non ci stanno, e continuano a spingere fino a trovare il gol dell’1-0: Coman serve Alaba sulla sovrapposizione, il cross dell’austriaco è per la testa di Lewandowski che in torsione all’indietro riesce ad impattare il pallone e a dargli una traiettoria imparabile per Gulacsi (29’).

Il secondo tempo

Nella ripresa, la squadra di Rangnick non riesce ad impensierire seriamente il Bayern Monaco, che mantiene il baricentro alto e porta tanti giocatori nella metà campo avversaria. Gnabry ha nuovamente un’ottima occasione, quando si trova sulla traiettoria della respinta di Gulacsi sul tiro-cross di Coman, ma la sua deviazione di testa non inquadra la porta (62’). È però soltanto questione di tempo prima che i bavaresi dilaghino e infatti al 78’ arriva il raddoppio. Un’imbucata centrale viene deviata dalla difesa e si impenna: Coman finta la conclusione al volo e s’inventa un controllo a seguire che lo mette davanti al portiere del Lipsia, che viene infilato con un preciso sinistro. Le squadre si allungano e da un rinvio della difesa nasce la rete del definitivo 3-0, con Lewandowski che scappa via ad Upamecano e davanti a Gulacsi lo beffa con un delicato tocco sotto. Via la maglia durante l’esultanza, ma ormai il Bayern può festeggiare la doppietta campionato e coppa.

Il tabellino di Lipsia – Bayern Monaco

Lipsia – Bayern Monaco 0-3

29’ Lewandowski, 78’ Coman, 85’ Lewandowski

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Klostermann, Konate (dall’82’ Haidara), Orban (dal 70’ Upamecano), Halstenberg; Sabitzer, Adams (dal 65’ Laimer), Kampl, Forsberg; Werner, Poulsen. All. Rangnick.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez (dal 65’ Tolisso), Thiago Alcantara; Coman (dall’87’ Ribery), Muller, Gnabry (dal 73’ Robben); Lewandowski. All. Kovac.

Arbitro: Tobias Stieler.

Ammoniti: Upamecano, Lewandowski.

L’albo d’oro della Coppa di Germania

Il Bayern Monaco ha confermato di essere dominante nella coppa nazionale. Infatti, contro il Lipsia ha conquistato per la 19^ volta il trofeo in questa competizione che mancava in bacheca da tre anni. Per trovare la squadra che dopo i bavaresi ha vinto di più questo torneo, bisogna arrivare a quota 6 dove c'è il Werder Brema che l'ha vinta l'ultima volta dieci anni fa. A seguire lo Schalke 04 e l'Eintracht Francoforte con 5 successi, mentre Colonia, Norimberga e Borussia Dortmund l'hanno vinta in 4 occasioni. Tre vittorie per Stoccarda, Amburgo e Borussia Moenchengladbach; due per Fortuna Dusseldorf, Kaiserslautern, Karlsruhe, Desdner, Monaco 1860. Una sola volta hanno alzato la coppa Bayer Leverkusen, Rot-Weiss Essen, Wolfsburg, Bayer Uerdingen, Hannvoer, Lokomotiv Lipsia, Kickers Offenbach.