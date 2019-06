Bisogna saper vincere. Lo sport insegna anche questo e adesso lo avranno imparato a proprie spese anche i giovanissimi ragazzi della Nazionale sudcoreana. L'Under 18, infatti, si è vista privata del suo trofeo appena vinto a causa degli eccessi nei festeggiamenti post gara, definiti 'barbari e volgari'. Cosa è accaduto? La Nazionale di categoria della Corea del Sud ha partecipato e dominato la Panda Cup, torneo giovanile che si disputa ogni anno nella città di Chengdu. I giocatori hanno battuto in finale 3-0 la Cina, ma la loro esultanza dopo il triplice fischio dell'arbitro è andata ben oltre i limiti. A far scalpore è stata soprattutto la foto scattata a uno di loro - e diventata virale sul web - mentre poggia il piede sulla coppa, atto paragonato a un cacciatore che festeggia un'uccisione e il suo bottino di guerra. L'episodio ha scatenato l'ira dei cinesi e del comitato organizzatore i quali hanno accusato i giovani sudcoreani di grave mancanza di rispetto. "Si sono comportati come dei conquistatori piuttosto che come dei campioni" si legge su uno dei tanti quotidiani orientali, il Global Times, e un giornalista afferma che alcuni dei calciatori abbiano anche mimato il gesto di urinare dentro il trofeo. Comportamenti che hanno convinto gli organizzatori a togliere il trofeo ai sudcoreani, con la promessa di non richiamarli più al torneo, giunto alla sua 6^ edizione. L'allenatore e i suoi ragazzi sono stati, inoltre, costretti a scusarsi per quelle imperdonabili immagini. Il video di scuse è stato pubblicato dalla Chengdu Football Association.