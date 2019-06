Referto medico e diffusione via social di immagini intime: prosegue la vicenda che vede Neymar accusato di stupro. Secondo quanto riportato in Brasile da UOL Esporte, emerge un esame medico effettuato il 21 maggio, sei giorni dopo il presunto stupro, dalla donna: "Dolore, perdita di peso, ansietà, problemi gastrici post-stress ed ematomi causati da aggressioni su gambe e natiche". Stando a quanto riportato sempre dalla testata brasiliana, il referto sarebbe stato rilasciato in "un rinomato ospedale di San Paolo".

Neymar ha inoltre ricevuto dalla Polizia dello stato di Rio un'intimazione a comparire, dopo aver diffuso via Instagram immagini intime della donna. Il calciatore del Psg aveva infatti postato sui social un video di sette minuti dove si difendeva dalle accuse, in cui (nei tre minuti finali) mostrava i messaggi in chat con la donna, alcuni dei quali con contenuti decisamente espliciti come video e foto femminili in pose e situazioni erotiche inequivocabili.

Gli avvocati

Nel frattempo, il primo studio legale a cui si era rivolta l'accusatrice di Neymar - la cui identità è ancora sconosciuta - ha deciso di rescindere il contratto con la donna. Lo studio Fernandes e Abreu di San Paolo, come riportato da Globo Esporte, ha interrotto il rapporto per una differenza di versioni. La donna avrebbe infatti chiesto assistenza legale dopo un rapporto consensuale divenuto violento. Mentre nella denuncia presentata alla polizia la ragazza ha descritto i fatti come "stupro".