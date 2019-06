È un periodo nero per Neymar. L’attaccante brasiliano, già al centro di una delicata vicenda che lo vede coinvolto in un’accusa di stupro, non potrà neppure giocare la Copa America con il suo Brasile. Nell’amichevole contro il Qatar, la penultima prima del via del torneo di casa, il giocatore del Psg è stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena 20' per un problema alla caviglia, che non gli concederà il tempo di recuperare per l’importante competizione estiva, che per la nazionale di Tite comincerà il prossimo 14 aprile. Condotto in lacrime in panchina dal medico della nazionale Rodrigo Lasmar e successivamente trasportato (ha lasciato lo stadio in stampelle) in ospedale, la Federazione brasiliana ha confermato, in seguito agli esami strumentali, che per Neymar si tratta di una “distorsione alla caviglia”. Un problema che coinvolge l’articolazione del piede destro, lo stesso che, per una lesione al quinto metatarso, lo aveva costretto a saltare tutto l’inizio del 2019. Una doccia ghiacciata per l’attaccante, che non potrà dunque essere protagonista in Copa America.