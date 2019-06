La Copa America è alle porte, e l’Argentina di Scaloni va. L’Albiceleste ha travolto per 5-1 il Nicaragua nell'ultimo test amichevole in programma grazie ,soprattutto, alle doppiette di Leo Messi (nel primo tempo) e dell’interista Lautaro Martinez (nel secondo). Subentrato ad Aguero a inizio secondo tempo, il centravanti nerazzurro ha ripagato alla perfezione la fiducia del commissario tecnico diventando al momento il massimo goleador dell'era Scaloni (quattro gol in sette partite). A chiudere la ‘manita’ il gol di Pereyra.

Le parole di Lautaro

Al 63’ l’attaccante ha raccolto una palla proveniente da un calcio d’angolo battuto da Dybala (anche per il bianconero un solo tempo) e ha firmato il 3-0. Dieci minuti più tardi, sempre sugli sviluppi di un corner, altro lampo per il 4-0. "È importante perché ogni attaccante vive per il gol - ha detto -, sono stato fortunato a far gol e ad aggiungere minuto nelle gambe. È bellissimo giocare in Argentina con tanta gente, vincere e sentire l’affetto di San Juan che ci ha aperto le porte". L’Argentina affronterà la Colombia al debutto della Copa sabato 15 alle 19 (in Italia sarà mezzanotte del 16). Il cammino proseguirà poi contro Paraguay e Qatar (squadra invitata) domenica 23.