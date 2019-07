Nell'era dei social ci siamo ormai abituati a vedere presentazioni di giocatori e maglie davvero originali e che riescono spesso a lasciare il segno. Il Trabzonspor, in questo caso, è riuscito forse ad andare anche oltre. Il club turco, infatti, ha annunciato la nuova divisa per la stagione 2019-20 e lo ha fatto con un video davvero da brividi che ha la magia di riportarci ai tempi dell'infanzia. Poco meno di tre minuti che vedono protagonista un bambino e alcuni suoi coetanei. Il ragazzino sperimenta fin da subito la sua passione per il calcio da strada, ma gli amici lo escludono dalla partitella perché, a differenza loro, non possiede la maglia ufficiale della squadra. Nonostante questo, il giovane fan del Trabzonspor prova a inserirsi nel gruppo, ma viene ulteriormente respinto. Deluso, se ne va e decide di realizzare una maglietta fatta in casa: penna in mano, 10 sulla schiena e, poco più in giù, il nome di Abdülkadir. Non è sufficiente a garantirgli un posto insieme agli altri ragazzi, ma la scena colpisce sua madre che, torna a casa, e ricama una maglia ufficiale per lui. Il bambino, emozionatissimo per il regalo ricevuto, stringe tra le mani la divisa del club, rivelandosi poi - nella parte finale del video - nella versione attuale di Abdülkadir Ömür, oggi centrocampista del Trabzonspor. "Abbiamo orgogliosamente ricamato i tradizionali motivi "keşan" (monaci), simbolo della nostra geografia! - ha scritto il club su Twitter -. È qualcosa che ci appartiene, ed è sempre la maglia più bella. Sappiamo che se siamo fianco a fianco, nessuno ci ferma!". Il video è diventato virale e ha colpito anche Gerard Piqué che, con grande emozione, ha condiviso il post anche sul suo profilo, ricevendo la risposta della società turca: "Spediremo a te e alla tua famiglia la una nostra maglia".