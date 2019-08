Potevano abbandonare lo stadio non appena cominciato il temporale, invece non l’hanno fatto. Anzi, i tifosi hanno deciso di scendere loro in campo una volta che la partita è stata dichiarata sospesa per l’impraticabilità del campo. È accaduto in Messico, durante una partita della coppa nazionale giocata tra Cafetaleros e Rayados de Monterrey, che hanno dovuto interrompere la sfida a causa del maltempo che si è abbattuto nella zona dell’impianto. La scelta di rinviare la partita è stata presa velocemente, ma alcuni spettatori non si sono lasciati demoralizzare: sono arrivati sul terreno di gioco ormai deserto e si sono messi a giocare sotto una pioggia fortissima. Inoltre, la prosecuzione di questa gara è stata fissata tra due mesi.