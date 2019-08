Nel gioco, si sa, non c'è amicizia che tenga. E deve esserne convinto anche Antoine Griezmann, grandissimo appassionato di Football Manager che ha condiviso sul suo profilo Twitter la rosa del suo Arsenal della stagione 2023. Una squadra piena di fenomeni (De Ligt in difesa, De Jong a centrocampo, Joao Felix e Jadon Sancho sulla trequarti giusto per citarne tre) ma dalla quale manca... il suo amico Alexandre Lacazette. Il quale, un po' per gioco e un po' seccato, gli ha risposto: "E io dove sono?". La risposta di Grizou non si è fatta attendere: "Nel 2021 abbiamo vinto Premier, Carabao Cup, Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per Club" ha scritto, prima di sganciare la bomba. "Nel 2023 ti ho venduto all'Huddersfield per 23.5 milioni". Un destino che il suo compagno di nazionale Raphael Varane non ha subito, leader di una difesa a quattro al fianco di De Ligt, mentre invece l'amico è stato sacrificato sull'altare dle guadagno e del nuovo che avanza. L'unica punta della squadra di Griezmann è infatti Brian Brobbey, classe 2002 dell'Ajax che non ha ancora fatto il suo debutto in prima squadra nella vita reale ma che in Football Manager ha altissimo potenziale, tanto da scalzare anche uno come Lacazette.