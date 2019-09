Negli anni d’oro della Spagna campione d’Europa e del Mondo ha probabilmente cullato la possibilità di vincerlo. Forse è per questo che Iker Casillas si è mostrato sensibile al tema Pallone d’Oro in una chat su Twitter con i suoi tifosi. Alla domanda di un fan, che gli chiedeva se secondo lui il difensore del Liverpool Virgil van Dijk meritasse quest’anno l’ambito premio, ha risposto: "Penso sia stato il miglior difensore della scorsa stagione. Il tema del Pallone d’Oro è difficile da analizzare. Chi se lo merita? Dovrebbero creare un premio per ogni posizione. Portiere, difesa, centrocampista e attaccante".

Pallone d'Oro: polemiche e soluzioni

Una proposta interessante, che potrebbe placare le tante polemiche che ogni anno riguardano i criteri d’assegnazione. Per anni c’è stata perplessità sul duopolio Messi-Ronaldo, mentre lo scorso anno è stata criticata la scelta di premiare Luka Modric, protagonista di una grande annata con il Real Madrid e la Croazia. Il nodo è sempre lo stesso: dare più importanza ai risultati di squadra, o al valore del singolo giocatore? L’idea di Casillas contribuirebbe a rendere forse il premio più democratico, premiando anche giocatori meno appariscenti, ma ugualmente fondamentali per ottenere risultati e vittorie. Un esempio potrebbe venire dalla UEFA, che ogni anno, in occasione dei sorteggi per i gironi eliminatori di Champions League, assegna quattro premi, uno per ruolo, ai migliori giocatori della Champions della stagione precedente.