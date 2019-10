Scintilla mai scattata

Il rapporto con l’allenatore non è mai stato positivo: "È un giocatore complicato, la maggior parte delle volte era infortunato in Messico, non giocava e quindi non piaceva. Herrera ha capito che persona fosse e non gli è mai andata a genio, non hanno mai avuto un buon rapporto. Quindi, non avendo mostrato le sue capacità, è stato deciso che la cosa migliore da fare fosse terminare il contratto e lasciare la squadra. Eppure ha giocato in squadre importanti in Italia e in Francia, arrivando addirittura in nazionale. È venuto in una delle squadre più popolari in questo paese ma non è successo nulla: nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe venuto in Messico solo per fare disastri". La fonte ha poi raccontato un episodio specifico, che di certo non ha contribuito ad essere accettato dallo spogliatoio: "Menez non ha giocato nonostante sia stato regolarmente pagato. Più che per le sue doti di calciatore, è diventato famoso per il suo rapporto con Mar Milla, ex moglie di Alex Ibarra (altro calciatore del Club America, ndr) e li ha persino fatti divorziare. Tuttavia, quando poi si è stancato di lei perché probabilmente era diventata una donna libera, l’ha lasciata ed è andato in cerca di altre".

Talento sprecato

"Gli piace fare festa, stare con le donne e cose simili. In Messico non si è fatto conoscere per il suo talento di calciatore, piuttosto per questi episodi extracampo. Ancor prima di andarsene dal Club America, ha dato un’enorme festa con i suoi amici più cari. Era solito organizzare questo tipo di situazioni, in squadra lo sapevano tutti, dall’allenatore ai calciatori: è amante della vida loca, perciò non lo volevano in squadra, ed è un peccato perché alla fine è un buon giocatore. Hanno sempre detto che era infortunato anche per non complicare ulteriormente le cose. Anche se ha delle qualità, non le sfrutta eppure non gli resta molto tempo da calciatore, dato che ha 32 anni e ha perso la grande opportunità di fare carriera in Messico e continuare a guadagnare tanto" ha concluso la fonte.