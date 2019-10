"È giunto il momento, terminerò la mia carriera alla fine di questa stagione". Chi parla è Bastian Schweinsteiger, 35enne centrocampista tedesco che ha fatto chiarezza sul proprio futuro attraverso un post su Instagram. Si ritira a 35 anni l’ex nazionale tedesco (121 presenze e 24 gol) nonché bandiera del Bayern Monaco, club dove ha accumulato 500 gare ufficiali con 68 gol a referto. Attualmente in forza ai Chicago Fire nella MLS, "Schweini" ha giocato anche nel Manchester United per due stagioni prima di trasferirsi negli States: in bacheca vanta 22 trofei vinti con il Bayern tra i quali 8 scudetti e la Champions League del 2013, successi coi club centrati anche tra i Red Devils (4 trofei). Campione di Germania e d’Europa, quindi, ma nel palmarès di Schweinsteiger va ricordato pure il trionfo mondiale targato 2014. Una parabola esaltante giunta al capolinea per ammissione dello stesso calciatore.

Schweinsteiger si ritira: il comunicato su Instagram

"Cari fan, è giunto il momento: terminerò la mia carriera alla fine di questa stagione. Vorrei ringraziare voi e le mie squadre: Bayern Monaco, Manchester United, Chicago Fire e la Nazionale tedesca. Avete reso possibile questa carriera incredibile! E, naturalmente, vorrei ringraziare mia moglie Ana Ivanovic e la mia famiglia per il loro supporto. Dire addio come calciatore mi fa sentire un po’ nostalgico, ma non vedo l'ora di affrontare le entusiasmanti sfide che mi attendono presto. Rimarrò fedele al calcio. Grazie, grazie mille per il tempo che abbiamo trascorso insieme, avrete sempre un posto nel mio cuore!".