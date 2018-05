Tony Chapron è stato eletto dall’associazione arbitri francese come miglior fischietto della stagione 2017-2018. Niente di strano, se non fosse che lo stesso Chapron ha ricevuto nel mese di gennaio una squalifica di 8 mesi per avere reagito, durante la sfida tra Nantes e Psg, con uno sgambetto - e conseguente cartellino rosso - a una spinta involontaria di Diego Carlos, fatto che lo ha portato immediatamente alla ribalta della cronaca europea. Una scelta, la sua, che nel mese di gennaio la FFF ha prontamente e rapidamente condannato, costringendolo a uno stop (prima di 3 mesi, diventati successivamente 8) e, di conseguenza, alla conclusione prematura della sua carriera. A sorpresa, però, i colleghi di Chapron, schierati in blocco a suo favore durante la consueta votazione che si effettua ogni anno nel mese di aprile, hanno voluto premiarlo, dopo averlo pubblicamente sostenuto nei giorni successivi alla squalifica: a vincere, per la prima volta in carriera, il premio di miglior arbitro dell’anno lo stesso 46enne, esito che ha meravigliato anche chi dirige la classe arbitrale francese. La situazione ha inevitabilmente creato un certo imbarazzo all’interno dell’associazione: questo potrebbe portare alla richiesta di rivedere la stessa votazione.