Il Boca non vuole giocare e prepara il ricorso ufficiale - La formazione Xeneize ha trascorso una notte di tensione, con i dirigenti del club impegnati a ripassare il regolamento della Conmebol per preparare il ricorso al fine di non disputare la partita oggi. L'attacco subito dai giocatori del Boca, nella guerriglia che è scoppiata fuori dal Monumental mentre il pullman gialloblù si recava allo stadio, rappresenta secondo il club una motivazione sufficiente per non giocare questa sera la gara di ritorno della finale di Copa Libertadores.