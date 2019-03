Marcelo Bielsa si è sempre contraddistinto per il suo lavoro sul campo, ma anche per il suo carattere particolare. Non a caso il suo soprannome è 'Loco'. E l'ultimo episodio che dimostra il perché, è accaduto nel post-partita della gara persa in casa dal suo Leeds contro lo Sheffield United. Bielsa si è presentato alla consueta intervista in compagnia del suo traduttore, ma all'improvviso ha deciso di sostituirsi al giornalista e fare lui le domande. Il motivo? Il 'Loco' si è innervosito quando l'intervistatore gli ha chiesto: "Come mai la squadra non ha vinto se l'avrebbe meritato?". "Pensi che avremmo meritato la vittoria?", risponde Bielsa. Che insiste, in attesa di una risposta da parte dell'intervistatore. Fino a che, quest'ultimo, non decide di interrompere l'intervista, il tutto dinanzi al traduttore che assiste perplesso alla scena. O meglio, all'ennesimo episodio con protagonista il 'Loco' Bielsa.

Le stranezze di Bielsa

Se la sua carriera è stata ricca di situazioni strane, in Inghilterra sta veramente dando il meglio di sé. In questi mesi, infatti, Bielsa ha fatto discutere con le sue stranezze. A partire dalla decisione di far installare una cucina e una brandina nel Centro Sportivo del Leeds per restare lì qualora non avesse avuto voglia di tornare nel suo appartamento. Ma, soprattutto, c'è stata la Spy Story che l'ha visto coinvolto con Frank Lampard. Successivamente, Bielsa, ha poi confessato di aver spiato tutte squadre della Championship, non solo il Derby County dell'ex bandiera del Chelsea.