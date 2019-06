In Inghilterra si ricordano ancora di lui, Herold Goulon, difensore centrale e mediano passato da Blackburn e Doncaster. Francese, classe 1988, una carriera iniziata nel calcio europeo e poi proseguita in zone molte più remote del panorama calcistico, tra Polonia, Romania, Cipro e ora la Malesia, dove coi suoi Pahang FC sta andando alla conquista della seconda coppa nazionale consecutiva. La partita in questione era la semifinale della Malaysia FA Cup, dove la sua squadra era già in vantaggio per 2-1 contro il Perak a pochi secondi dalla fine del recupero. Poi la magia: punizione da oltre cinquanta metri, poco prima della linea di metà campo. Traiettoria beffarda, errore del portiere e palla che si infila proprio sotto la traversa. Rete, inoltre, pesantissima, perché la doppia sfida si gioca su andata e ritorno, ed ora la prodezza da centrocampo di Goulon potrà essere decisiva, oltreché bellissima.