Solo un capolavoro di Harry Kane al minuto 93 ha macchiato l’esordio sulla panchina della Juventus di Maurizio Sarri, sconfitto 3-2 nel battesimo ufficiale dell’International Champions Cup dal Tottenham. Una meraviglia da centrocampo che, complice il pallone perso da Rabiot, ha regalato il gol-vittoria al leader degli Spurs che ha sorpreso Szczesny dalla lunghissima distanza. Una magia che da Singapore ha fatto il giro dei social e che, a poche dire di distanza, ha trovato una rete dallo stesso tasso spettacolare in Brasile.

Juninho come Materazzi: pazzo autogol in Brasile

È accaduto in Atletico Mineiro-Fortaleza, match valido per l’11^ giornata del Brasileirão e terminato 2-2: un incontro casalingo da non sbagliare per il Galo, affacciato ai piani alti del campionato eppure frenato dagli ospiti che arrancano nella seconda metà della classifica. E pensare che a portarsi in vantaggio erano stati proprio i padroni di casa grazie all’avversario Juninho, mediano 33enne dal folle retropassaggio verso il suo portiere Alves: è il minuto 7 quando il giocatore alleggerisce da centrocampo destinando il pallone verso il compagno più arretrato, peccato che la parabola vada a scavalcarlo per il più clamoroso degli autogol. I tifosi interisti ricorderanno due autoreti simili targate Kondgobia e Materazzi, quest'ultimo decisivo al contrario nella sconfitta dei nerazzurri ad Empoli nel 2006. Ciò nonostante lo stesso Juninho avrà modo di farsi perdonare nella ripresa: suo il calcio di rigore del definitivo 2-2 a blindare la rimonta del Fortaleza, riemerso nonostante l’autogol dell’anno confezionato in Brasile.