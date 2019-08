Passo dopo passo, verso la normalità. Iker Casillas continua il percorso di recupero dopo l'infarto subito a maggio, e viene inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in campionato presentata dal Porto. Un segnale di fiducia per il portiere spagnolo che ha scelto di non mollare con il calcio giocato nonostante l'attacco cardiaco subito lo scorso primo maggio e le previsioni non ottimistiche su un suo rientro agonistico da parte dei medici. Due mesi dopo l'infarto, il classe '81 si è regolarmente presentato al raduno pre-campionato della squadra di Conceição. Nelle settimane seguenti è arrivato l'annuncio dello stesso Porto, che ha definito per Casillas "un ruolo di collegamento tra giocatori, allenatore e dirigenza" durante il periodo di recupero. Club e portiere preparano il futuro insieme, se non in campo, almeno nello staff